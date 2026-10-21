پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی» با عنوان «نهضت حسینی و رسالت نبوی» فردا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه المستنصریه بغداد و به همت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت: این همایش علمی در پنج محوربه بررسی پیوند میان اهداف نهضت عاشورا و رسالت پیامبر اسلام (ص) می‌پردازد که این محور‌ها شامل نهضت حسینی در پرتو رسالت نبوی؛ اربعین و ساخت هویت تمدنی امت اسلامی؛ اربعین و همبستگی امت اسلامی؛ اربعین، پیوند رسالت و امامت و، اربعین، عدالت، مقاومت و جهانی شدن است.

وی افزود: در مجموع ۱۶۵ چکیده مقاله، و ۱۴۵ مقاله به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی از ده کشور ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، سوریه، انگلیس، بورکینافاسو، لبنان، نیجریه و بحرین به دبیرخانه همایش رسیده است.

احمدی ادامه داد: پیش از برگزاری این همایش بین المللی، شش پیش‌نشست تخصصی در مراکز علمی و دانشگاهی مختلف شامل دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه قم، دانشگاه‌های شهید مدرس و شهید بهشتی و دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار شده بود.

وی تصریح کرد: این همایش پنجشنبه ۳۰ مهر در دو نوبت صبح و عصر در دانشگاه المستنصریه برگزار میشود و ۳۰ مقاله برتر در سه تا پنل ارایه خواهد شد.

همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی هرساله با همکاری دانشگاه‌های ایران و عراق، یکسال در ایران و یکسال در عراق برگزار میشود.

پنجمین همایش بین المللی معرفت و رسالت حسینی قرار بود اردیبهشت امسال در دانشگاه مستنصریه برگزار شود، اما بدلیل حملات رژیم متجاوز آمریکا و اسرائیل به کشورمان به تعویق افتاد و فردا برگزار خواهدشد.