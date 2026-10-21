به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش اشکذر گفت: در حاشیه برگزاری نشست تخصصی رؤسای آموزش و پرورش و معاونان پرورشی نواحی و مناطق استان یزد، مدیرکل آموزش و پرورش استان از محمد جواد فلاح، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند در حوزه‌های پرورشی، مشاوره‌ای و فعالیت‌های فرهنگی و هنری تجلیل کرد.

مزیدی ادامه داد: این تقدیر، در راستای ارج نهادن به اقدامات مؤثر و تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر توسعه و ارتقای فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی و همچنین روند رو به رشد و بالندگی آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در ابعاد مختلف آموزشی، پرورشی و اجرایی صورت گرفت.

وی گفت: بی‌تردید، این دستاورد‌ها حاصل تلاش مجموعه همکاران فرهنگی، تعامل سازنده و هم افزایی بخش‌های مختلف و نگاه توسعه محور در مسیر ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و تحقق اهداف تعلیم و تربیت در شهرستان است.