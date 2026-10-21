به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جنگ اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، علاوه بر ایجاد چالش‌هایی برای اقتصاد کشور، فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های راهبردی فراهم کرده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چهارشنبه در دومین رویداد اکسپو بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان، افزود: حضور فعالان اقتصادی از کشور‌های مختلف و گردهمایی نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اصفهان، نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایران با وجود فشار‌های خارجی است.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: تصور طرف مقابل این است که با اعمال فشار اقتصادی می‌تواند مسیر حرکت اقتصاد ایران را متوقف کند، اما حضور فعالان اقتصادی و برگزاری رویداد‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اقتصادی کشور همچنان فعال است.

پورابراهیمی با بیان اینکه اقتصاد ایران در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری با چالش‌هایی روبه‌روست، گفت: شرایط اقتصادی یک سال و نیم تا دو سال اخیر بر بخش سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشته و تورم و هزینه تأمین مالی از جمله عوامل مهم محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌روند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، علاوه بر ایجاد چالش‌هایی برای اقتصاد کشور، فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های راهبردی فراهم کرده است، گفت: ایران پس از عبور از شرایط کنونی، به دوران پیش از جنگ ۴۰ روزه بازنخواهد گشت و باید برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید اقتصادی آماده شود.

وی با اشاره به آثار اقتصادی جنگ بر اقتصاد جهانی تاکید کرد: تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تنها به اقتصاد ایران محدود نمی‌شود و کشور‌های مختلف، از جمله آمریکا، کشور‌های اروپایی و اقتصاد‌های منطقه، از پیامد‌های این شرایط تأثیر می‌پذیرند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت نرخ بهره و هزینه تأمین مالی در اقتصاد آمریکا بیان کرد: افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای این کشور را به‌شدت افزایش دهد و بر سیاست‌های مالی، خدمات اجتماعی و شرایط اقتصادی آن تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: کشور‌های منطقه، از جمله کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، نیز از تحولات اخیر در شاخص‌های رشد اقتصادی و تورم تأثیر پذیرفته‌اند و تداوم شرایط موجود می‌تواند پیامد‌های گسترده‌تری برای اقتصاد منطقه و جهان داشته باشد.

فرصت‌های جدید اقتصادی در شرایط پساجنگ

پورابراهیمی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور تاکید کرد: در شرایط کنونی، ظرفیت‌های جدیدی برای اقتصاد ایران شکل گرفته که از جمله آنها می‌توان به نظم جدید منطقه‌ای، افزایش نقش و قدرت منطقه‌ای ایران، توسعه همکاری‌های راهبردی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فرایند بازسازی اشاره کرد.

وی افزود: شرایط جدید می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شود؛ ازاین‌رو، فعالان اقتصادی باید با نگاه دقیق و هوشمندانه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را رصد کرده و برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو برنامه‌ریزی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مذاکرات و تحرکات اقتصادی در جریان گفت: در هفته‌های اخیر، مذاکرات و برنامه‌هایی با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است و با هم‌افزایی مسئولان و فعالان اقتصادی می‌توان زمینه تحقق فرصت‌های جدید را فراهم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با عبور کشور از شرایط دشوار کنونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سراسر کشور، به‌ویژه استان اصفهان، فراهم شود.

پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان بخش خصوصی و مسئولان، استفاده از ظرفیت‌های جدید اقتصادی و توسعه همکاری‌های داخلی و بین‌المللی، اقتصاد کشور از شرایط دشوار کنونی عبور کرده و مسیر رشد و توسعه سرمایه‌گذاری هموارتر شود.