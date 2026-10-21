سامانه هوشمند آبرسانی و پایش تاسیسات آبی نوشهر طراحی و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: سامانه بومی تله‌متری و اسکادا با هدف پایش و کنترل از راه دور تأسیسات آبرسانی، در منطقه نوشهر پیاده‌سازی و آزمایش شد، این سامانه سه قابلیت اصلی پایش حسگرها، راهبری پمپ‌ها و مدیریت شیر‌های شبکه را از طریق نرم‌افزار کنترلی و اتاق فرمان فراهم می‌کند.

این طرح به همت فرحناز فرجی، قاسم پاشا و محمد خداپرست از کارکنان منطقه نوشهر و با همراهی محمدعلی عاشقان از همکاران ستادی اجرا شد.

از ویژگی‌های شاخص این طرح، استفاده از تجهیزات و عملگر‌های سازگار با شیر‌های معمولی مورد استفاده در شبکه‌های آبرسانی استان است که امکان مدیریت از راه دور این تجهیزات را با بهره‌گیری از امکانات موجود و حداقل هزینه فراهم می‌سازد.

اجرای این طرح بومی، زمینه کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و توسعه فناوری‌های هوشمند در شبکه‌های توزیع آب شرب شهری را فراهم می‌کند.