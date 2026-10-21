معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های استان به ارزش اقتصادی، از برنامه‌ریزی برای ایجاد زنجیره‌های ارزش و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهرستان راز و جرگلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، عبدالکریم حسین‌زاده، در بدو ورود به خراسان شمالی گفت: هیچ استانی در کشور فاقد ظرفیت نیست و خراسان‌شمالی نیز با برخورداری از ثروت‌های طبیعی، فرهنگی و تنوع اقوام، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه دارد؛ آنچه اهمیت دارد، تبدیل این ظرفیت‌ها به ثروت و ارزش اقتصادی است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای احیای اقتصاد روستا‌ها و جوامع عشایری افزود: در این راستا، ۱۲ زنجیره ارزش در حوزه کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی طراحی شده است که به‌زودی در خراسان‌شمالی نیز ایجاد خواهد شد.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت مشارکت مستقیم جوامع محلی در فرآیند توسعه تصریح کرد: روستاییان و عشایر در این زنجیره‌های ارزش سهام‌دار خواهند شد تا ضمن بهره‌مندی از منافع اقتصادی، نقش مؤثرتری در رونق تولید و توسعه مناطق خود داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان راز و جرگلان گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه آب شرب، راه‌های دسترسی، احیای قنوات، بهسازی بافت درون روستا‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری در دستور کار قرار دارد تا در سال جاری گام‌های مؤثری برای توسعه این شهرستان برداشته شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خاطرنشان کرد: دولت در کنار مردم روستا‌ها و عشایر قرار دارد و برگزاری جشنواره‌های مختلف نیز می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌ها و تقویت مشارکت مردم در مسیر توسعه را فراهم کند.