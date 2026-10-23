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آمار ثبت ازدواج، نیمه امسال در استان اصفهان دو نیم درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در شش ماهه امسال، ۱۱ هزار و ۴۲۳ مورد ازدواج در این استان ثبت شده است.
مجتبی یکتامنش با اشاره به کاهش ۶ درصدی آمار ولادت نوزاد در استان اصفهان، نیمه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزود: ۲۱ هزار و ۵۱۴ مورد ولادت، شش ماه امسال در این استان ثبت شده است.
اجرای رویداد هفته خانواده اصفهان از ۷ تا ۱۳ آذر
به گفته مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، این رویداد در همه ۲۹ شهرستان استان اصفهان با برنامههای مختلف فرهنگی از جمله جشنواره برگزار میشود.