رئیس سازمان چای کشور گفت: تولید چای خشک کشور به ۲۶ هزار و ۵۰۰ تن رسید و خرید برگ سبز از چایکاران به ۱۱۸ هزار تن رسیده است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان چای کشور از افزایش ۲۳ درصدی تولید چای خشک در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و اعلام کرد که با ادامه روند برداشت و فرآوری برگ سبز، میزان تولید تا پایان فصل بهره‌برداری افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به خرید ۱۱۸ هزار تن برگ سبز چای با ارزش بیش از چهار هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان تصریح کرد که ۴۵ درصد این میزان درجه یک و ۵۵ درصد درجه دو بوده و به‌طور میانگین ۸۳ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

جهانساز با تشریح سهم مشارکت در خرید تضمینی افزود که حدود ۷۰ درصد سهم دولت و نزدیک به ۹۰ درصد سهم کارخانه‌های فرآوری است و با اشاره به صادرات چای به ۳۷ کشور جهان، نیاز سالانه کشور به واردات را حدود ۵۰ هزار تن و ظرفیت تولید سالانه را ۳۰ هزار تن اعلام کرد.