رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهره‌وری نظام سلامت،بازنگری در قوانین و ساختار‌های اداری و پرداختی، تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی و ساماندهی قرارداد‌های کارکنان را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خزرآباد ساری، با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در عملکرد نظام سلامت اظهار کرد: تحقق رشد مبتنی بر بهره‌وری در برنامه هفتم پیشرفت، ارتباط مستقیمی با سرمایه انسانی دارد و نیروی انسانی یکی از ارکان اساسی رشد و ارتقای عملکرد نظام سلامت به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس میزان رضایتمندی مردم افزود: نتیجه فعالیت‌ها در حوزه منابع انسانی باید به بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم منجر شود؛ موضوعی که در حوزه سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تحولات فناوری، بر ضرورت بازنگری در ساختار‌های سنتی و انطباق آنها با نیاز‌های روز تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، می‌تواند در اصلاح فرایند‌های اداری و افزایش بهره‌وری مؤثر باشد.

بابایی کارنامی همچنین از آمادگی مجلس برای بررسی لوایح جامع و کارشناسی‌شده با هدف بهبود وضعیت نیروی انسانی، تأمین منابع پایدار و افزایش رضایتمندی کارکنان و مردم خبر داد.

ضرورت اصلاح قوانین و ساختار پرداخت کارکنان

بابایی کارنامی با اشاره به تعدد و تداخل قوانین حوزه منابع انسانی و نظام پرداخت تصریح کرد: مقررات موجود در حوزه کار، مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌های توسعه در برخی موارد با ابهام و تعارض مواجه‌اند و برای افزایش انگیزه کارکنان، ارتقای بهره‌وری و حفظ نیرو‌های متخصص، به‌ویژه در مناطق محروم، باید آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ساختار پرداخت‌ها بازنگری شوند.

وی تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی و ساماندهی تنوع قرارداد‌های نیروی انسانی را از دیگر مسائل مهم حوزه سلامت دانست و افزود: برای رفع این مشکلات، باید راهکاری منسجم و جامع تدوین شود تا وضعیت کارکنان و الزامات نظام اداری به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

آمادگی مجلس برای بررسی لوایح جامع حوزه سلامت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام آمادگی مجلس برای بررسی و تصویب لوایح جامع و کارشناسی‌شده گفت: معاونان توسعه مدیریت و منابع و بدنه کارشناسی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به دلیل برخورداری از تجربه تخصصی و آگاهی از مسائل اجرایی، می‌توانند نقش مهمی در تدوین پیشنهاد‌های عملیاتی داشته باشند.

وی افزود: انتظار می‌رود دولت با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دانشگاه‌ها، لوایحی جامع و قابل اجرا ارائه کند که منافع مردم، حقوق کارکنان، نیاز‌های نظام اداری و مصالح کلان کشور را در نظر بگیرد.

اصلاح ساختار بیمه‌ها و تأمین منابع پایدار

بابایی کارنامی اصلاح ساختار بیمه‌ها، تأمین منابع پایدار برای حوزه سلامت و ساماندهی بسته‌های رفاهی کارکنان را از دیگر ضرورت‌های این بخش برشمرد.

وی تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد با همکاری دولت، زمینه‌های قانونی لازم را برای بهبود حکمرانی منابع، افزایش بهره‌وری و ارتقای رضایتمندی کارکنان نظام سلامت و مردم فراهم کند.

گفتنی است، همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از چهارشنبه ۲۹ مهرماه در خزرآباد ساری آغاز شده و تا پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه ادامه دارد.