معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان که موفق به پرداخت حق‌بیمه کارگران نشده‌اند، می‌توانند بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایانی که در دوره جنگ‌های تحمیلی اخیر موفق به پرداخت حق‌بیمه کارگران نشده‌اند، برای تعیین‌تکلیف و پرداخت حق‌بیمه ماه‌های مربوطه می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.

وی افزود: کارفرمایانی که به دلیل شرایط ناشی از جنگ‌های تحمیلی اخیر نتوانسته‌اند حق‌بیمه کارگران خود را به موقع پرداخت کنند، مشمول تسهیلات ویژه سازمان تأمین اجتماعی شدند.

محمد محمدی قره‌باغ، در این خصوص گفت: کارفرمایان مشمول می‌توانند با ارائه مدارک و مستندات لازم، حق‌بیمه معوقه ماه‌های مربوطه را به صورت اقساط پرداخت کنند.