سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر کشور‌های منطقه یا حتی کشور اروپایی نسبت به ایران تعدی و تجاوزی داشته باشند، قطعاً ایران نیز می‌تواند آن کشور‌ها را مورد هدف قرار دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قشقاوی درباره سفر وزیر امورخارجه روسیه به تهران، گفت: این سفر و تبادل نظر به دنبال سفر وزیر امورخارجه کشورمان به مسکو انجام شد و عمده بحث‌ها درباره مسائل دوجانبه بوده و شایعاتی مانند دادن اورانیوم غنی شده و مسائل هسته‌ای مطلقا مطرح نیست. بلکه فقط موضوع هفت شرطی است که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و اگر این هفت شرط توس آمریکا اجرایی شود، تنگه هرمز باز خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: هر تحرک دیپلماتیکی بر مبنای همین چهارچوب است و خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران مشخص است و طرف آمریکایی باید در این باره تصمیم گیری کند و نسبت به آن پاسخ بدهد.

وی درباره سفر عاصم منیر به کشورمان گفت: فرمانده ارتش پاکستان به میزبانی وزارت کشور به ایران سفر کرده است و قطعاً موضوعات دوجانبه ایران با پاکستان و مسائل مرزی که بین دو کشور مطرح است بین عاصم منیر و مسوولان کشور بحث و بررسی خواهد شد. اما عاصم منیر برای بحث نبرد تنگه هرمز و مسائل جنوب ایران به کشور ما سفر نکرده است. چرا که پسا مذاکرات است و درباره مسائل مختلف پیش از این بحث و مذاکره شده و موضوع جدیدی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا باید شرایط ایران را بپذیرد، تصریح کرد: در اجلاسی که در قطر و بحرین برگزار شد، کشور‌های جنوب خلیج فارس به این نتیجه رسیدند که شرایط منطقه بسیار تغییر کرده است. چرا که آنها پیش از این احساس می‌کردند پایگاه‌های آمریکا برای آنها امنیت ایجاد می‌کند، اما این پایگاه‌ها نه تنها بر آنها امنیتی ایجاد نکرد، بلکه حتی برای رژیم صهیونیستی هم سبب امنیت نشد.

وی افزود: امروز کشور‌های منطقه به دنبال ترتیبات جدید منطقه‌ای هستند و در این ترتیبات مایل هستند ایران هم حضور داشته باشد و در مذاکرات هم شرکت کند. حتی پیش از انعقاد پیمان مکه، درباره آن با آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت‌و‌گو شد. برهمین اساس کشور‌های منطقه به ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فاس در اجلاس‌های منطقه‌ای به این نتیجه رسیدند که مکانیزم‌های گذشته قدیمی شده است و امنیتی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای آنها حاصل نمی‌شود. البته عده‌ای تلاش دارند که این اجلاس‌ها را بر علیه ایران تبلیغ کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش شبکه سی بی اس آمریکا، گفت: طبق این گزارش گاز هلیوم در بسیاری از کشور‌های اروپایی و در آمریکا که سازنده تجهیزات صنعت نظامی هستند، به شدت کاهش یافته است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در پی جنگ نیست، اما شرایط کشور‌های منطقه به شدت تغییر کرده است، افزود: اگر احیاناً کشور‌های منطقه یا حتی کشور اروپایی نسبت به ایران تعدی و تجاوزی داشته باشند، قطعاً ایران نیز می‌تواند آن کشور‌ها را مورد هدف قرار دهد. به عبارتی شرایط تغییر کرده و اگر صنعت دیجیتال در کشور ما از سوی دشمن دچار آسیب شود، صنعت دیجیتال آنها هم به راحتی دچار آسیب خواهد شد.

قشقاوی یادآور شد: برای استفاده از موشک در قبال دشمنان، بزرگان کشور تصمیم می‌گیرند که موشک استفاده کنیم یا نکنیم و این موضوع به نظر آنها بستگی دارد. با این حال باید افکار عمومی دنیا بدانند اگر قرار است دشمنان به مردم ما درد وارد کنند و معیشت مردم را دچار آسیب قرار دهند، قطعاً ما نیز به مردم آنها درد وارد خواهیم کرد. به عبارتی تاریکی در برابر تاریکی است و روشنایی در برابر روشنایی است. جنگ در برابر جنگ و درد در برابر درد خواهد بود.

این نماینده مجلس با اشاره به تظاهرات سراسری که در برخی از کشور‌های اروپایی نظیر فرانسه و ایتالیا انجام می‌شود، گفت: این تظاهراتی که توسط مردم علیه دولت‌های آنها رخ می‌دهد، با آنچه که در ایران انجام می‌شود، متفاوت است. چرا که ما در ایران در مقام دفاع از کشور در خیابان‌ها در برابر آمریکا و ایادی آنها که به ایران حمله کردند و ما را تحریم کردند، در مقابل آنها دفاع می‌کنیم. اما مردم در کشور‌های اروپایی به تجاوز نظامی که از سوی دولت‌های آنها به سایر کشور‌ها می‌شود، معترض هستند.

وی با اشاره به ادعای ترامپ که گفته بیشتر معترضان در فرانسه، مهاجران مسلمان هستند، خاطرنشان کرد: درباره این ادعا باید گفت فرانسوی‌ها، همان الجزایری‌ها و مراکشی‌ها هستند که فرانسه آنها را اشغال کرده بود و همه آنها تابعیت فرانسه دارند و روزی این کشور‌ها مستعمره فرانسه بودند. اما ترامپ باید بداند که با نسل جدیدی از مسلمانان رو به روست که نه تنها در اروپا بلکه در قلب نیویورک هم حضور دارند