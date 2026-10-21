به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تنکابن از اجرای طرح دیوار سنگ و ملات در بخش دیوار برگشتی پل امام‌زمین به طول ۳۲ متر و با ارتفاع ۴ متر با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان این شهرستان خبر داد.

عادل منصور کیایی با اشاره به اهمیت نگهداری و صیانت از ابنیه فنی راه‌ها گفت: اجرای این طرح با هدف تقویت سازه‌های جانبی پل، افزایش پایداری دیواره‌ها و بهبود شرایط نگهداری این زیرساخت ارتباطی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: دیوار‌های برگشتی پل‌ها نقش مهمی در حفاظت از خاکریز‌های مسیر، جلوگیری از ریزش و فرسایش اطراف سازه و حفظ ایمنی عبور و مرور دارند؛ ازاین‌رو، رسیدگی مستمر به وضعیت فنی این بخش‌ها از اولویت‌های فعالیت‌های راهداری محسوب می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان تنکابن تأکید کرد: این اداره با اجرای عملیات فنی و نگهداری مستمر راه‌ها و ابنیه فنی، در راستای ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای، افزایش دوام زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم و مسافران تلاش می‌کند

وی در ادامه افزود: نگهداری و بهسازی پل‌ها و سایر ابنیه فنی از اقدامات ضروری برای حفظ پایداری راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی شهرستان تنکابن است.