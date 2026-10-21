برنامه دیدارهای معوقه و هفتههای سوم تا پنجم لیگ برتر هندبال
برنامه دیدار معوقه هفته نخست و مسابقات هفتههای سوم تا پنجم سیونهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه و زمانبندی برگزاری دیدار معوقه هفته نخست و مسابقات هفتههای سوم تا پنجم سی و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، دیدار معوقه هفته نخست پنجشنبه ۱۴ آبان، مسابقات هفته سوم چهارشنبه و پنجشنبه ۲۰ و ۲۱ آبان، دیدارهای هفته چهارم سهشنبه ۲۶ آبان و مسابقات هفته پنجم نیز سهشنبه ۳ آذر برگزار خواهند شد. همه دیدارها ساعت ۱۶ برگزار می شوند.
برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:
معوقه هفته اول - پنجشنبه ۱۴ آبان- ساعت ۱۶:۰۰
نامآوران مشهد – هپکو اراک
هفته سوم - چهارشنبه ۲۰ آبان- ساعت ۱۶:۰۰
نیروی زمینی ارتش – مس کرمان
هفته سوم - پنجشنبه ۲۱ آبان - ساعت ۱۶:۰۰
استقلال کازرون – میدکوفرآور زرند
نامآوران مشهد – فولاد مبارکه سپاهان اصفهانه
هپکو اراک – نفت و گاز گچساران
سپاهان نوین اصفهان – مقاومت شهرداری تبریز
پرواز هوانیروز اسلامآباد غرب – نفت امیدیهه
هفته چهارم - سهشنبه ۲۶ آبان- ساعت ۱۶:۰۰
مقاومت شهرداری تبریز – هپکو اراک
مس کرمان – پرواز هوانیروز اسلامآباد غرب
نفت امیدیه – سپاهان نوین اصفهان
استقلال کازرون – نامآوران مشهد
نفت و گاز گچساران – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
میدکوفرآور زرند – نیروی زمینی ارتش
هفته پنجم - سهشنبه ۳ آذر- ساعت ۱۶:۰۰
هپکو اراک – نفت امیدیه
نیروی زمینی ارتش – استقلال کازرون
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – مقاومت شهرداری تبریز
پرواز هوانیروز اسلامآباد غرب – میدکوفرآور زرند
نامآوران مشهد – نفت و گاز گچساران
سپاهان نوین اصفهان – مس کرمان