به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه و زمان‌بندی برگزاری دیدار معوقه هفته نخست و مسابقات هفته‌های سوم تا پنجم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دیدار معوقه هفته نخست پنجشنبه ۱۴ آبان، مسابقات هفته سوم چهارشنبه و پنجشنبه ۲۰ و ۲۱ آبان، دیدار‌های هفته چهارم سه‌شنبه ۲۶ آبان و مسابقات هفته پنجم نیز سه‌شنبه ۳ آذر برگزار خواهند شد. همه دیدار‌ها ساعت ۱۶ برگزار می شوند.

برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:

معوقه هفته اول - پنجشنبه ۱۴ آبان- ساعت ۱۶:۰۰

نام‌آوران مشهد – هپکو اراک

هفته سوم - چهارشنبه ۲۰ آبان- ساعت ۱۶:۰۰

نیروی زمینی ارتش – مس کرمان

هفته سوم - پنجشنبه ۲۱ آبان - ساعت ۱۶:۰۰

استقلال کازرون – میدکوفرآور زرند

نام‌آوران مشهد – فولاد مبارکه سپاهان اصفهانه

هپکو اراک – نفت و گاز گچساران

سپاهان نوین اصفهان – مقاومت شهرداری تبریز

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب – نفت امیدیهه

هفته چهارم - سه‌شنبه ۲۶ آبان- ساعت ۱۶:۰۰

مقاومت شهرداری تبریز – هپکو اراک

مس کرمان – پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب

نفت امیدیه – سپاهان نوین اصفهان

استقلال کازرون – نام‌آوران مشهد

نفت و گاز گچساران – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

میدکوفرآور زرند – نیروی زمینی ارتش

هفته پنجم - سه‌شنبه ۳ آذر- ساعت ۱۶:۰۰

هپکو اراک – نفت امیدیه

نیروی زمینی ارتش – استقلال کازرون

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – مقاومت شهرداری تبریز

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب – میدکوفرآور زرند

نام‌آوران مشهد – نفت و گاز گچساران

سپاهان نوین اصفهان – مس کرمان