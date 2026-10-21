رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور از آماده‌سازی و توزیع ۲ هزار بسته معیشتی و مؤمنانه همزمان با برگزاری رزمایش ۵۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سید هادی صالحی با اشاره به اقدامات حمایتی بسیجیان و گروه‌های جهادی اظهار کرد: از ابتدای آغاز رزمایش‌ها و طرح‌های مواسات، کمک‌های مؤمنانه در قالب‌های مختلف با مشارکت فعال بسیجیان و گروه‌های جهادی به اجرا درآمده و توزیع این بسته‌های معیشتی نیز در ادامه همین اقدامات خداپسندانه انجام می‌شود.

او با تأکید بر اینکه در کنار کمک‌های معیشتی به اقشار نیازمند، پیوست‌های فرهنگی نیز مورد توجه قرار دارد، افزود: در این مرحله، کتاب‌های زندگی‌نامه شهدای استان و شهرستان نیز به همراه بسته‌های معیشتی به خانواده‌ها اهدا می‌شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: بسیجیان و آحاد مردم این سرزمین همواره پاسدار ارزش‌ها و جانفدای آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کنار خدمت‌رسانی به اقشار محروم، از مهم‌ترین اهداف اجرای این رزمایش است.