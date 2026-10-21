آیین دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان ورودی سال ۱۴۰۱، با حضور دانش‌آموختگان، اعضای هیئت‌رئیسه واستادان در سالن شیخ بهایی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این آیین با هدف پاسداشت سال‌ها تلاش علمی و آموزشی دانشجویان و گرامیداشت آغاز فصل تازه‌ای از زندگی حرفه‌ای و اجتماعی آنان برگزار شد.

استاندار اصفهان در این آیین، لباس‌های دانش آموختگی را نشان از اراده و دانش دانست و گفت: دانشگاه صنعتی اصفهان شناسنامه علمی فناوری و پیشرفت در ایران است.

مهدی جمالی نژاد افزود: بیشتر افرادی که در جشنواره صنایع خلاق مانوین که هفته پیش در اصفهان برگزار شد مشارکت داشتند از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی بودند.

وی، پویایی، عقلانیت و پیشرفت را از سرفصل‌های دانشگاه صنعتی برشمردو گفت: جامعه دانشگاهی استان در تنگناه‌های اقتصادی گره گشا بوده و هستند.

مهدی جمالی نژاد افزود: رد پای دانشگاه صنعتی در فضای علمی ایران و جهان زبان پررنگ است و افتخار می‌کنم دانش آموخته این دانشگاه هستم.

وی ادامه داد: هدف گذاری برای آینده استان حرکت به سوی فناوری‌های نوظهور است تا دچار آسیب‌هایی که از قبل خورده‌ایم نباشیم.

استاندار اصفهان همچنین از نخبگان دانشگاه صنعتی برای ورود به حل نظام مسائل استان دعوت کرد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، سخنرانی، ادای سوگند دانش‌آموختگی، معرفی و تجلیل از دانش‌آموختگان ممتاز تحصیلی و ثبت عکس یادبود، از جمله برنامه‌های این مراسم بود.