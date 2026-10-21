مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد با تأکید بر اهمیت آمادگی نیرو‌های فوریت‌های پزشکی در محیط‌های عملیاتی و پرتردد فرودگاهی، از ثبت ۸۶۰ مورد مراجعه به اورژانس فرودگاه بین‌المللی شهید صدوقی یزد طی بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت‌ماه تا ۱۵ مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حمیدپور اظهارداشت: از این تعداد، ۱۲۵ مورد به انجام مأموریت‌های اورژانسی منجر شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد با تأکید بر جایگاه خدمات فوریت‌های پزشکی در زنجیره ایمنی و خدمات‌رسانی فرودگاهی افزود: آمادگی مستمر نیرو‌های امدادی و درمانی، برخورداری از توان پاسخ‌گویی سریع و ارائه خدمات به‌موقع به مسافران، کارکنان و سایر مراجعان، از مؤلفه‌های مهم ارتقای کیفیت خدمات در فرودگاه‌ها به شمار می‌رود.



حمیدپور با قدردانی از تلاش و تعهد تکنسین‌های اورژانس مستقر در فرودگاه تصریح کرد: حضور مؤثر این نیرو‌ها و آمادگی آنان برای مواجهه با شرایط اضطراری، نقش مهمی در رسیدگی به نیاز‌های درمانی و امدادی مراجعان و ارتقای سطح اطمینان خاطر مسافران و کارکنان ایفا می‌کند.



مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: استمرار هماهنگی میان مجموعه فرودگاهی و عوامل ارائه‌دهنده خدمات فوریت‌های پزشکی، از الزامات مهم در حفظ آمادگی عملیاتی و ارتقای استاندارد‌های خدمات‌رسانی در محیط فرودگاهی است.