\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0635\u0631\u0641 \u0646\u0638\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0686\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f\u060c \u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062e\u0635\u0648\u0645\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0647\u06cc\u0686 \u062a\u0631\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645.\n\u00a0\n\u0645\u0627 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u0647\u0631\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc\u060c \u0634\u0645\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0634\u0647 \u067e\u0627\u06a9 \u06a9\u0646\u06cc\u0645.\n\u00a0\n