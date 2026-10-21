معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش ایلام از آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی استان از پانزدهم آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حشمت اله‌وردی» معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش ایلام، با اعلام این خبر گفت: مراحل عقد قرارداد با یکی از کارخانجات شیر نهایی شده و پیش‌بینی می‌شود توزیع شیر رایگان از پانزدهم آبان‌ماه در مدارس دولتی استان آغاز شود.

وی جامعه هدف این طرح را ۶۰ هزار دانش‌آموز در مدارس ابتدایی و شبانه‌روزی استان اعلام کرد و افزود: شیر رایگان دو نوبت در هفته در این مدارس توزیع خواهد شد.

اله‌وردی همچنین خاطرنشان کرد: از نیمه دوم آبان‌ماه، بیسکویت غنی‌شده رایگان نیز دو نوبت در هفته در مدارس ابتدایی دولتی و مدارس شبانه‌روزی توزیع می‌شود.

این اقدام در راستای بهبود تغذیه دانش‌آموزان و ارتقای سلامت آنان انجام می‌شود و قرار است توزیع شیر و بیسکویت غنی‌شده در مدارس مشمول، به‌صورت منظم ادامه یابد.