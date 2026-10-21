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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس امروز در افتتاحیه جشنواره طرح‌های ملی هفتگانه ورزش بانوان به مناسبت هفته ورزش با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش همگانی گفت: جامعه سالم در گرو سلامت جسمی، روحی و روانی و آگاهی بانوان آن جامعه است و توجه به ورزش بانوان باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و زیرساخت‌های ورزشی استان گیلان افزود: شرایط آب‌وهوایی مناسب، سواحل و اماکن ورزشی موجود در استان، فرصت ارزشمندی برای توسعه ورزش همگانی فراهم کرده است که باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده شود.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن امکانات ورزشی برای اقشار مختلف جامعه گفت: توسعه ورزش نباید صرفاً به مراکز شهری و اماکن ورزشی محدود شود، بلکه باید ورزش در مناطق روستایی، حاشیه شهرها، مساجد و سایر فضا‌های قابل استفاده نیز گسترش یابد تا همه مردم امکان بهره‌مندی از فعالیت‌های ورزشی را داشته باشند.

حق‌شناس با اشاره به ضرورت رفع محدودیت‌های موجود در مسیر توسعه ورزش همگانی افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه ورزش، باید زمینه حضور گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود و در این مسیر، توجه ویژه به ورزش بانوان و گروه‌های مختلف سنی اهمیت بسیاری دارد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان در حوزه ورزش ابراز امیدواری کرد با توجه ویژه مدیرکل جدید ورزش و جوانان گیلان، زمینه توسعه ورزش همگانی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های ورزشی استان فراهم شود.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت ترویج ورزش از سنین کودکی، حمایت از ورزشکاران خردسال و شناسایی استعداد‌های ورزشی را از زمینه‌های مهم توسعه ورزش دانست.