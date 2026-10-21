مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های اجتماعی متناسب با نیاز‌های واقعی خانواده‌ها گفت: تحکیم بنیان خانواده زمانی اثربخش خواهد بود که با مشارکت مردم و ظرفیت‌های محلی، از سطح سیاست‌گذاری به متن زندگی در محله‌ها منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناظم ثبوتی در سومین جلسه کمیته خانواده و رصد اجتماعی اظهار کرد: خانواده بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی و محله یکی از مهم‌ترین بستر‌های شکل‌گیری روابط انسانی، تعاملات اجتماعی، مشارکت مردمی و حمایت اجتماعی است از این رو تحکیم بنیان خانواده زمانی می‌تواند به برنامه‌ای اثربخش تبدیل شود که علاوه بر سیاست‌گذاری در سطح کلان، در محیط واقعی زندگی مردم یعنی محله‌ها، نیز دنبال شود.

وی با تشریح اهمیت رویکرد محله‌محور در تحکیم بنیان خانواده افزود: این رویکرد به معنای انتقال کانون برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اجتماعی از فعالیت‌های متمرکز و دستگاه‌محور به سطح محله و بهره‌گیری از مشارکت مستقیم خانواده‌ها، معتمدان محلی، گروه‌های مردمی، متخصصان و دستگاه‌های اجرایی است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: محله صرفا محل اجرای برنامه‌های فرهنگی نیست بلکه بستری برای شناسایی مسائل و نیاز‌های واقعی خانواده‌ها، شناسایی ظرفیت‌های اجتماعی، طراحی راهکار‌های بومی، بسیج امکانات موجود و ارزیابی نتایج اقدامات به شمار می‌رود.

ثبوتی با تکید بر ضرورت تقویت نقش مردم در برنامه‌های اجتماعی بیان کرد: هدف اصلی این رویکرد آن است که خانواده‌ها از دریافت‌کنندگان منفعل خدمات به مشارکت‌کنندگان اصلی در شناسایی مسائل و حل مشکلات اجتماعی تبدیل شوند.

وی عنوان کرد: برای تحقق این هدف لازم است طرح‌های اجرایی در حوزه تحکیم بنیان خانواده در قالب برنامه‌هایی جامع، منسجم، قابل سنجش و متناسب با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر محله تدوین و اجرا شوند.

ثبوتی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی و معتمدان محلی تاکید کرد تا اقدامات حوزه خانواده بر اساس اولویت‌های واقعی هر محله هدف‌گذاری و اثربخشی آنها به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

براساس این گزارش خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، نقش مهمی در سلامت و پایداری جامعه دارد و تقویت بنیان آن از محور‌های برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود در این راستا مشارکت مردمی، بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های اجتماعی و توجه به ویژگی‌ها و نیاز‌های بومی محله‌ها از جمله رویکرد‌های مورد توجه در اجرای برنامه‌های خانواده‌محور است.