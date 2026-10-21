به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه از قرار گرفتن نام دکتر سید ابراهیم قاسمی از گروه مهندسی مکانیک، دکتر محمد مهدی سبزه میدانی و دکتر مرتضی اصغری از گروه مهندسی شیمی و دکتر علیرضا ذکریازاده از گروه مهندسی برق (قدرت) در فهرست پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۶ خبر داد.

نبی‌الله رمضانی گفت: این فهرست با بهره‌گیری از شاخص‌های استاندارد استنادی و داده‌های پایگاه اسکوپوس، عملکرد استنادی پژوهشگران را در حوزه‌های موضوعی مختلف ارزیابی می‌کند.

در این ارزیابی، جایگاه پژوهشگران با توجه به میزان اثرگذاری استنادی آثار علمی آنها در زیر رشته‌های مربوطه بررسی می‌شود و قرار گرفتن در میان دو درصد برتر هر زیر رشته، نشان‌دهنده جایگاه برجسته پژوهشگر در مقایسه با سایر پژوهشگران فعال در همان زمینه تخصصی است.

وی افزود: در آخرین نسخه این پایگاه داده، با محاسبه استنادات، نام این اساتید محقق در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفت.