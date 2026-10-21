یک سارق ۲۳ ساله که با فرستادن لینک‌های آلوده و هک حساب‌های بانکی، اقدام به ۳۰ فقره سرقت کرده بود به دام پلیس فتای استان افتاد.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان گفت: این سارق که طی یک ماه ۳۵۰ میلیارد ریال از حساب‌های قربانیان برداشت کرده و فقط یک مورد آن مبلغی بیش از یک میلیارد تومان از یکی از ارگان‌های دولتی استان بود، توسط پلیس فتای استان همدان در استانی دیگر ردیابی و دستگیر شد.

سردار نجفی افزود: این سارق که تحصیلاتش در حد سیکل است با استفاده از غفلت مردم توانسته این کار را انجام دهد، سابقه دار است و تاکنون ۵ بار دستگیر شده و اکنون مجازات سنگینی در انتظارش است.

او از مردم خواست توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند و روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنند.