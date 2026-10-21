به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «عروس لبنان»؛ روایت حماسه شهیده معصومه کرباسی، خانم ایرانی ترور شده توسط رژیم صهیونیستی در کشور لبنان، امشب پخش می‌شود.

این مستند روایتی از زندگی شهیده معصومه کرباسی، بانوی شیرازی و مادر پنج فرزند که زندگی‌اش با لبنان گره خورد و در کنار همسرش، مسیری سرشار از عشق، ایمان و ایستادگی را پیمود.

مستند «عروس لبنان» به کارگردانی مهدیه‌سادات محور و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی، به روایت زندگی و سرگذشت شهیده معصومه کرباسی می‌پردازد، بانویی ایرانی که پیوند زندگی‌اش با لبنان و همراهی با همسرش، فصلی متفاوت از زندگی او را رقم زد.

شهیده معصومه کرباسی، مادر پنج فرزند، در پاییز ۱۴۰۳ در جریان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، به همراه همسرش که از نخبگان حوزه فناوری اطلاعات بود، به شهادت رسید، بانویی که روایت زندگی‌اش، در کنار عواطف عمیق خانوادگی، جلوه‌هایی از شجاعت، مهربانی و پایداری را بازتاب می‌دهد.

این مستند با بهره‌گیری از دست‌نوشته‌های شخصی شهیده کرباسی، روایتی متفاوت و صمیمی از زندگی او ارائه می‌کند، روایتی که با محوریت خانواده و پنج فرزندش، مخاطب را به دنیای شخصی این بانوی شهید می‌برد تا ابعاد انسانی و عاطفی زندگی او و جلوه‌های عشق، مادری و ایستادگی‌اش را بهتر بشناسد.

«عروس لبنان» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه هنری رسانه‌ای دیما تولید شده و تلاش دارد با بازخوانی زندگی این بانوی شهید، تصویری از پیوند خانواده، ایمان و مقاومت را به مخاطبان ارائه کند.

این مستند ساعت ۲۱:۰۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۰۰ بازپخش می شود.

مستند «چیتا‌ها از نزدیک» با همراهی برتی گرگوری به دشت‌های سرنگتی می‌رود تا هم‌زمان با آغاز مهاجرت گوزن‌های یالدار، زندگی و چالش‌های یوزپلنگ‌ها، سریع‌ترین جانوران خشکی، را به تصویر بکشد.

این مستند مخاطبان را به دشت‌های سرنگتی می‌برد تا از نمایی نزدیک با زندگی یوزپلنگ‌ها و چالش‌های بقای این گونه در طبیعت آشنا شوند.

در این مستند، برتی گرگوری با نزدیک شدن به یک یوزپلنگ مادر و توله‌هایش و همچنین گروهی از یوزپلنگ‌های نر جوان که به‌صورت گروهی شکار می‌کنند، لحظاتی از رفتار‌های طبیعی این جانوران را ثبت می‌کند و دشواری‌های زندگی آنها را در زیستگاه طبیعی‌شان به تصویر می‌کشد.

مستند «چیتا‌ها از نزدیک» ساعت ۲۳ پخش و روز بعد، ساعت ۱۴، بازپخش می شود.