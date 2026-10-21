رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی گفت: مردم در نگهداری و رعایت بهداشت نمازخانه‌ها و مجتمع‌های بین راهی تلاش کنند.

مردم در نگهداری و رعایت بهداشت نمازخانه‌ها و مجتمع‌های بین راهی تلاش کنند

مردم در نگهداری و رعایت بهداشت نمازخانه‌ها و مجتمع‌های بین راهی تلاش کنند



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی در برنامه‌ی پرسمان صدا و سیما با اشاره به نظارت مستمر بر نمازخانه‌ها و مجتمع‌های بین‌راهی، از امکان گزارش مشکلات از سوی مردم خبر داد و گفت: سامانه ۱۴۱ برای پیگیری گزارش‌های اعلامی از سوی مردم در این خصوص فعال است.

حجت‌الاسلام کمیلی افزود: مردم اگر نرم‌افزار «نماز من» را نصب داشته باشند می‌توانند کسری‌ها و مشکلات، ضعف‌ها یا نقاط قوت را در بخش بین‌راهی گزارش دهند و نتیجه پیگیری نیز به دست فرد گزارش‌دهنده ارسال می‌شود.

وی بر ترویج هر چه بیشتر و اقامه نماز نماز جماعت در ادارات نیز تأکید کرد.