به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،با حضور مسئولان کشوری و استانی، آیین تجلیل از نخبگان و استعداد‌های برتر حوزه‌های علمیه خواهران استان مازندران در مدرسه علمیه الزهرا (س) ساری برگزار شد. این مراسم راه‌انداز معرفی «طرح جامع شناسایی و توانمندسازی استعدادها» بود که هدف آن، تبدیل بانوان طلبه مستعد به نخبگان اثرگذار در سطح ملی و بین‌المللی است.

مدیرکل امور نخبگان و استعداد‌های برتر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور، در این مراسم با تأکید بر ضرورت کشف و پرورش سرمایه‌های انسانی مستعد در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: شناسایی استعداد‌های برتر در سراسر کشور با رویکردی آینده‌نگر آغاز شده است تا بانوان طلبه‌ای که از ظرفیت‌های علمی و توانمندی‌های ویژه برخوردارند، در مسیر رشد، شکوفایی و دستیابی به جایگاه نخبگی قرار گیرند.

ایزانلو، با تشریح ساختار این برنامه افزود: فعالیت‌های اداره‌کل امور نخبگان در قالب سه طرح «استعداد‌های برتر»، «برگزیدگان» و «نخبگان» دنبال می‌شود که در مرحله کنونی، تمرکز اصلی بر شناسایی استعداد‌های برتر از میان طلاب شاغل به تحصیل است.

وی تأکید کرد که این مسیر، تنها بر اساس معرفی نیست، بلکه متقاضیان باید از چهار عرصه تخصصی شامل «تحصیل، تدریس، پژوهش و تبلیغ» عبور کرده و مراحل سخت‌گیرانه‌ای نظیر مصاحبه‌های علمی و ارزیابی دقیق سوابق پژوهشی را پشت سر بگذارند.

مدیرکل امور نخبگان با اشاره به پویایی این طرح، تصریح کرد: چشم‌انداز ما، تربیت بانوان طلبه‌ای است که علاوه بر توان علمی، منشأ تحول در جامعه باشند. هدف این است که دستاورد‌های پژوهشی و تبلیغی طلاب مازندران از سطح استانی فراتر رفته و در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ظهور پیدا کند.

ایزانلو با ابراز خرسندی از سطح بالای توانمندی‌های پژوهشی طلاب مازندران، از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین قائمی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان و خانم اردشیری معاون پژوهش در شناسایی و پرورش استعداد‌ها قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد که نشست‌های تخصصی اخیر، گواه توانمندی‌های ارزشمند بانوان طلبه این استان در راستای تحقق اهداف نخبگی است.

در پایان این مراسم، در فضایی گرم و صمیمی، از خانم رقیه رمضانی، نخبه و استعداد برتر استان، به پاس فعالیت‌های علمی و دستاورد‌های پژوهشی‌شان با اهدای لوح تقدیر و هدایای ویژه تجلیل به عمل آمد.