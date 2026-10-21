آخرین وضعیت اجرای طرح‌های تجهیز چاه‌های کشاورزی استان یزد به پنل‌های خورشیدی و راهکار‌های رفع موانع اجرایی و تسهیل تأمین مالی این طرح‌ها بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به وضعیت چاه‌های کشاورزی، محدودیت‌های تأمین برق و روند اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح ها، رفع موانع پیش‌رو و تسهیل فرآیند تأمین مالی تأکید کرد.

طاقه‌باف توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در چاه‌های کشاورزی را از راهکار‌های مؤثر برای مدیریت مصرف انرژی، کاهش آثار محدودیت‌های برق بر فعالیت بهره‌برداران و کمک به استمرار تولید محصولات کشاورزی دانست و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های تأمین‌کننده تسهیلات و شرکت مجری را برای پیشبرد این طرح‌ها ضروری عنوان کرد.

بررسی ظرفیت متقاضیان، شناسایی مشکلات اجرایی و مالی و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به منابع اعتباری، از محور‌های این نشست بود. همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر مراحل اجرای طرح ها و تقویت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای افزایش مشارکت کشاورزان در اجرای طرح‌های خورشیدی تأکید شد.

در ادامه، گزارشی از عملکرد تسهیلات مرتبط با طرح ارائه و راهکار‌هایی برای تسهیل اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان‌های خاتم و بهاباد مطرح شد. معرفی متقاضیان واجد شرایط به شرکت مجری طرح و پیش‌بینی تأمین ۲۰ درصد آورده شخصی موردنیاز از سوی متقاضیان، از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای تسریع اجرای طرح ها و افزایش مشارکت بهره‌برداران بود.

این نشست با حضور نمایندگان دفاتر امور اقتصادی، امور سرمایه‌گذاری، امور روستا و شورا‌های استانداری، مدیر امور برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، نمایندگان بنیاد علوی و بنیاد برکت و شرکت پیمانکار اجرای طرح برگزار شد، حاضران ضمن بررسی موانع موجود، درباره راهکار‌های تسهیل تأمین منابع مالی، رفع مشکلات متقاضیان و تسریع در تجهیز چاه‌های کشاورزی به نیروگاه‌های خورشیدی تبادل نظر کردند.