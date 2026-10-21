پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از آغاز نصب تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب ۱۰۰۰ مترمکعبی مسکن مهر شهید سلیمانی شهر نکا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بهزاد برارزاده با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: تصفیهخانه فاضلاب مسکن مهر شهید سلیمانی نکا هماکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل آن، جمعیتی بیش از ۷۳۰۰ نفر زیر پوشش خدمات تصفیه فاضلاب قرار خواهند گرفت.
او افزود: تاکنون ۲۳۸ فقره انشعاب فاضلاب منازل در این محدوده نصب شده و نصب تجهیزات تصفیهخانه نیز آغاز شده است.
برارزاده تاکید کرد: از جمله تجهیزات نصبشده در این تصفیهخانه میتوان به آشغالگیر مکانیکی و دریچههای واحد آشغالگیر، دریچههای واحد هوادهی، تجهیزات واحد تهنشینی ثانویه و تجهیزات واحد تغلیظ لجن اشاره کرد.
مدیرعامل آبفا مازندران ادامه داد: برای این تصفیهخانه دو مدول پیش بینی شده که در حال حاضر ساخت مدول اول آن در حال اجراست.
او گفت: اجرای این ذرح در راستای توسعه زیرساختهای فاضلاب و فراهم کردن زمینه خدمات مناسبتر در این بخش اجرا میشود و با تکمیل مراحل اجرایی، مدول نخست تصفیهخانه آماده بهرهبرداری خواهد شد.