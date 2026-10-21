به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بهزاد برارزاده با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر شهید سلیمانی نکا هم‌اکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل آن، جمعیتی بیش از ۷۳۰۰ نفر زیر پوشش خدمات تصفیه فاضلاب قرار خواهند گرفت.

او افزود: تاکنون ۲۳۸ فقره انشعاب فاضلاب منازل در این محدوده نصب شده و نصب تجهیزات تصفیه‌خانه نیز آغاز شده است.

برارزاده تاکید کرد: از جمله تجهیزات نصب‌شده در این تصفیه‌خانه می‌توان به آشغال‌گیر مکانیکی و دریچه‌های واحد آشغال‌گیر، دریچه‌های واحد هوادهی، تجهیزات واحد ته‌نشینی ثانویه و تجهیزات واحد تغلیظ لجن اشاره کرد.

مدیرعامل آبفا مازندران ادامه داد: برای این تصفیه‌خانه دو مدول پیش بینی شده که در حال حاضر ساخت مدول اول آن در حال اجراست.

او گفت: اجرای این ذرح در راستای توسعه زیرساخت‌های فاضلاب و فراهم کردن زمینه خدمات مناسب‌تر در این بخش اجرا می‌شود و با تکمیل مراحل اجرایی، مدول نخست تصفیه‌خانه آماده بهره‌برداری خواهد شد.