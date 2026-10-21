به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: نخستین کد شناسه محصولات کشاورزی (QR Code) طرحی که از این پس برای بهره‌برداران الزامی بوده و در راستای رهگیری محصول از مزرعه تا بازار و ارتقای امنیت غذایی محسوب می‌شود رونمایی شد.

قناعتیان با بیان اینکه این کد بر محصولات شاخص و مزیت دار جهرم مانند خرما و لیمولیسبون تمرکز دارد ، افزود: از این پس دریافت این کد جنبه قانونی و اجباری دارد و خدمات‌رسانی به بهره برداران باید بر اساس دریافت این کد انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم بیان کرد: بیش از ۱۸ هزار بهره‌بردار، بیش از ۲۶ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی و تولید سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات نقش مؤثری در امنیت غذایی استان فارس و کشور ایفا می‌کند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.