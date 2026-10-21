به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ورزشی‌های هوایی طرفداران خاص خود را دارند و در این جشنواره که در کنار پل‌های تاریخی اصفهان برگزار شد، بیش از ۱۰۰ ورزشکار در شاخه‌های زیر مجموعه رشته‌های ورزشی‌های هوایی شرکت کرده بودند.

ورزش‌های هوایی یک فرصت مناسب برای کسانی است که می‌خواهند ارتفاع بالا را تجربه کنند و حسابی از این رشته مفرح لذت ببرند.

جشنواره ورزش‌های هوایی قرار است که به صورت مستمر در طول سال و در نقاط مختلف استان برگزار شود.