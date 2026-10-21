معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه تابستان امسال میزان خاموشی‌های کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است، گفت: با توجه به تهدید تأسیسات تأمین سوخت، صنعت برق برای تامین پایدار برق در زمستان آماده باش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت نیرو، اکبر حسن‌بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه باید نسبت به تامین سوخت نیروگاه‌ها به دلیل تهدیدات احتمالی تأسیسات تامین سوخت، هشیار بود، گفت: باید با بازآرایی شبکه و تامین سوخت نیروگاهی، برای تولید برق زمستانه آماده باش باشیم.

کاهش ۵۰ درصدی خاموشی‌های تابستانه

معاون هماهنگی توزیع توانیر با یادآوری محدودیت‌های اعمال‌شده برای صنایع تا سقف ۴۴۰۰ مگابایت در تابستان، گفت: با وجود افزایش ۱۴ درصدی میانگین دما، خاموشی‌های کشور ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته کمتر شد و برق تحویلی به صنایع نسبت به سال قبل ۱۴ درصد بیشتر شد.

پیشبرد طرح ملی «مهتاب» و دستاورد‌های چشمگیر در انضباط‌بخشی به شبکه

حسن‌بکلو در ادامه گزارش خود درباره جزئیات نتایج طرح مهتاب گفت: مانور‌های سراسری هفتگی مهتاب (دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها رأس ساعت ۷ صبح) با حضور ۳ هزار و ۷۰۰ نیروی عملیاتی و هزاران نیروی پشتیبان در ۵۳۷ منطقه کشور برگزار می‌شود که در شش ماهه نخست سال ۷۰۵ هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف نصب و راه‌اندازی و ۴۳۶ هزار دستگاه کنتور معیوب در سطح شبکه اصلاح و تعویض شد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در خصوص مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز نیز تصریح کرد: با شناسایی ۵۰۰ هزار اشتراک غیرمجاز در سطح کشور، نزدیک به ۱۶۰ هزار مشترک پس از مراجعه، تعیین تکلیف شده و انشعاب قانونی دریافت کردند که همین امر رشد ۱۹۵ درصدی فروش انشعاب را در پی داشته است.