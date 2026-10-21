به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری طی تشکیل ۱۱۵ جلسه اصلی و فرعی، ۱۹۶ مصوبه راهگشا برای حمایت از واحد‌های صنعتی و تولیدی به تصویب رسید که خروجی آن تداوم فعالیت ۱۰۰ واحد در آستانه تعطیلی و صیانت از ۳۴ هزار فرصت شغلی موجود بوده است.

وی با اشاره به اجرای طرح ابتکاری «شنبه‌های اقتصاد مقاومتی» و فراهم شدن بستر دیدار مستقیم و بدون واسطه سرمایه‌گذاران با مسئولان قضایی در روز‌های شنبه هر هفته، افزود: در همین راستا و با پیگیری‌های مستمر این ستاد، ۳۶ واحد تولیدی راکد احیا و به چرخه تولید بازگشتند که زمینه ایجاد یک‌هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جدید را در استان فراهم کرد.

اجرای طرح «قاضی در مدرسه» در ۳۵ آموزشگاه خوزستان

پورسلیمی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش مدارس در حوزه تربیتی و پیشگیرانه اظهار کرد: مدرسه خانه دوم دانش‌آموزان و بستر مناسبی برای آگاه‌سازی نسل جوان است؛ در این راستا ضمن شناسایی مدارس آسیب‌پذیر استان، طی یک ماه گذشته یک‌هزار و ۴۱۴ دانش‌آموز در ۳۵ مدرسه واقع در ۱۵ شهرستان، آموزش‌های لازم را پیرامون مسائل اجتماعی و جرائم مرتبط با نوجوانان فراگرفتند.

وی افزود: در سال تحصیلی گذشته ۳۰۰ کارگاه آموزشی برگزار شد که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این آمار در سال جاری به دو برابر افزایش خواهد یافت و مقطع تحصیلی ششم ابتدایی نیز به جامعه هدف این طرح اضافه می‌شود.

توسعه طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در ۴۰ نقطه استان

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در بخش دیگری از این نشست از اجرای موفقیت‌آمیز طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در ۴۰ مسجد استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از شهروندان از آموزش‌ها و مشاوره‌های حقوقی رایگان بهره‌مند شدند.

پورسلیمی با قدردانی از همکاری بسیج حقوقدانان و کانون وکلای دادگستری استان تصریح کرد: مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه ظرفیت بی‌نظیری برای ارتقای دانش حقوقی عموم جامعه و آگاه‌سازی در خصوص جرائم نوظهور به‌ویژه در بستر فضای مجازی هستند و در این فضا نمازگزاران فرصت دارند تا بدون واسطه با کارشناسان حقوقی گفت‌و‌گو کنند.

انتشار ۴۵۱ پیام پیشگیرانه در خوزستان

پورسلیمی گفت: در راستای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، ۴۸۱ پیام پیشگیرانه با موضوعات مختلف از جمله جرائم سایبری، کلاهبرداری‌های اینترنتی، حوادث ناشی از رانندگی، تیراندازی در مراسم، سرقت، نزاع و ...، تهیه و در قالب مختلف اطلاع رسانی شد.

وی بیان داشت: یکی از این روش‌ها ارسال پیامک انبوه مخابراتی است که در شش ماهه اول امسال، ۱۶۷ هزار و ۲۴۲ پیامک انبوه برای شهروندان استان ارسال شده است.

پورسلیمی با تاکید بر لزوم مشارکت اصناف در حوزه آگاه‌سازی عمومی، گفت: اعتقاد راسخ داریم که هر صنف باید محتوا‌های پیشگیرانه و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت خود را در محل کسب به نمایش بگذارد تا شهروندان ضمن آگاهی از حقوق قانونی خود، از وقوع تخلفات، جرائم و خسارت‌های مالی و جانی جلوگیری کنند.

سازش ۹۸ درصدی در پرونده‌های ارجاعی به گروه‌های صلح

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان از دستیابی به نرخ صلح و سازش ۹۸ درصدی در پرونده‌های ارجاعی به گروه‌های مردمی و معتمدین خبر داد و گفت: با این اقدام از ورود حجم بالایی از پرونده‌ها به مراجع قضایی جلوگیری شده است.

عیسی پورسلیمی در ادامه تشریح دستاورد‌های این معاونت با اشاره به اقدامات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، اظهار کرد: دفاتر تخصصی حمایت از اطفال و نوجوانان در دادگستری شهرستان‌های استان فعال شده‌اند تا به‌طور مستقیم به پرونده‌های کودکان کار، بدسرپرست و بزه‌دیده رسیدگی کنند.

بازگشت ۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش در خوزستان

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از کودکان کار را دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تشکیل می‌دهند، افزود: در همین راستا، طی سال گذشته دو هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در استان شناسایی و مجدداً به چرخه آموزش و تحصیل بازگردانده شدند.

فعالیت مراکز «نفس» برای پیشگیری از سقط جنین با حمایت از خانواده‌ها

معاون اجتماعی دادگستری خوزستان در حوزه صیانت از حیات و پیشگیری از سقط جنین نیز تصریح کرد: با راه‌اندازی مراکز «نفس» در تمامی شهرستان‌های استان و اجرای اقدامات حمایتی، تلاش می‌شود خانواده‌هایی که قصد سقط جنین دارند، از این اقدام منصرف شوند؛ به‌طوری‌که خانواده‌های منصرف‌شده تا دو سال پس از تولد فرزند، از بسته‌های حمایتی بهره‌مند می‌شوند.

صدور اسناد مالکیت در مناطق محروم و کسب رتبه دوم کشوری در قانون الزام

پورسلیمی همچنین به موضوع تثبیت مالکیت الاک و املاک در مناطق محروم استان اشاره کرد و گفت: با ورود دستگاه قضایی، اسناد مالکیت برای ساکنان مناطق محرومی همچون ملاشیه اهواز با جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر و همچنین کوی مدرس صادر شد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در پیشگیری از جرائم مالی خاطرنشان کرد: صدور شناسه‌های یکتا برای واحد‌های ساختمانی مانع از تخلفاتی نظیر فروش یک ملک به چند نفر می‌شود و خوزستان با صدور ۲۶ هزار شناسه یکتا، حائز رتبه دوم کشور در این زمینه شده است.

پورسلیمی در پایان یادآور شد که تمامی مشاوران املاک ملزم به اتصال به سامانه «کاتب» هستند و کارگروه‌های بازرسی با دقت بر فعالیت این صنوف نظارت می‌کنند.