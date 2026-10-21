سرشماری عمومی نفوس و مسکن همدان همزمان با سراسر کشور در سالروز آمار و برنامه ریزی، یکم آبان به صورت ثبتی مبنا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: آمارگیری برای شناخت شرایط موجود ضروری است که امسال با توجه به پیشرفت آی تی و انفورماتیک در کشور از روش ثبتی مبنا استفاده می‌کنیم (طبق اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف در کشور جمع آوری شده مثل سامانه‌ی ثبت احوال، ثبت اسناد، سیب، سامانه‌های بانکی، پست و دیگر سامانه‌های موجود) که نیاز به راستی آزمایی هم ندارد.

سیدمهدی وفایی افزود: در روش ثبتی مبنا آمار‌های ثبتی را از سامانه‌های موجود استخراج می‌کنیم و مبنای سرشماری قرار می‌دهیم و برای جمع آوری اطلاعات تکمیلی آمارگیری میدانی هم به صورت نقطه‌ای انجام می‌دهیم به این ترتیب دقت آمار ثبتی هم سنجیده می‌شود.

او گفت: ۶۰ نیرو آموزش کامل دیده‌اند و ستاد سرشماری استان و شهرستان‌ها تشکیل شده که پیش بینی ما اتمام سرشماری در پایان آبان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شماره‌های ۰۸۱۴۰۰۲۰ و ۰۸۱۴۰۰۲۱ را برای پاسخگویی به سوالات مردمی معرفی کرد و گفت: مردم هرگونه ابهامی را با این شماره‌ها مطرح کنند و حتما پاسخ می‌گیرند.

احمد رفیع میرزا معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری استان نیز گفت: فرآیند اجرایی این طرح، از جمعه به صورت اینترنتی آغاز می‌شود، ممکن است برای بعضی افراد پیامکی با هدف راستی آزمایی یا به دلیل اطلاعات ناقص یا مغایرت کدملی و کد پستی ارسال شود که باید به سامانه دولت من به آدرس www.my.gov.ir صفحه سرشماری مراجعه و اطلاعات را کامل کنند.

او افزود: در این سرشماری از اطلاعات ثبت شده سامانه‌های رسمی به ویژه اسکان و املاک، فراجا، وزارت کشور و پست استفاده می‌شود.