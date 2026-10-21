نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی اداره کل پست استان سمنان با هدف توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به تأمین برق از منابع پاک به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان در مراسم افتتاح این نیروگاه گفت : برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی قرارداد‌هایی با ظرفیت مجموع سه هزار و ۷۰۰ مگاوات منعقد شده و پنج هزار هکتار زمین نیز به این منظور اختصاص یافته است.

به گفته وی ، ۳۱۸ مگاوات به شبکه برق متصل شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه استان در توسعه انرژی خورشیدی در حال انجام است، ابراز امیدواری کرد سمنان تا پایان سال به رتبه نخست کشور در این حوزه دست یابد.

کولیوند همچنین از خورشیدی شدن ۴۴ دستگاه اجرایی در استان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در سایر دستگاه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد

در مراسمی، از تمبر ویژه پست با عنوان « یک شبکه پستی، بی‌نهایت امکان» رونمایی و از خدمات و تلاش‌های کارکنان اداره کل پست استان سمنان تجلیل شد.