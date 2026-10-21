به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبیات، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با اشاره به وضعیت بازارچه‌های محلی، بیان کرد: بازارچه‌های محلی، کالا‌های خود را حداقل بین پنج تا ۱۵ درصد بیشتر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند و قابل نظارت و رصد هستند.

وی با اشاره به بالاتر بودن قیمت تمام‌شده در اهواز نسبت به برخی شهر‌های مشابه، گفت: یکی از عوامل آن، نبود بازارچه‌ها و بازار‌های روز در اهواز است.

عبیات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ساختاری و حل‌نشده شهر اهواز از گذشته، اعلام کرد: مجموعه استانداری خوزستان به‌عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی، با تمام توان در کنار مجموعه شهرداری اهواز برای حل مسائل شهر است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای مهم، گفت: طی سه روز گذشته، تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری اهواز و سازمان آب و برق استان برای حل گره چندین‌ساله تعارض منافع دو دستگاه در ساحل رودخانه کارون، از ورودی تا خروجی شهر به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر، امضا شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت این تفاهم‌نامه، عنوان کرد: این تفاهم‌نامه یک سال و نیم زمان برد و یکی از مشکلات ساختاری و موانع جذب سرمایه‌گذار در اهواز را حل می‌کند و می‌تواند زمینه توسعه و سرمایه‌گذاری در این محدوده را فراهم سازد.