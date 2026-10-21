وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی خراسان شمالی، از تلاش برای توسعه زیرساخت‌ها و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سید عباس صالحی در بدو ورود به استان با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی گفت: این ظرفیت ارزشمند می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی جلوه‌های گوناگون فرهنگ ایرانی کمک کند.

وی افزود: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به خراسان شمالی دارد و تلاش می‌کند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و حضور گسترده‌تر مردم در رویداد‌های فرهنگی استفاده شود.

وی همچنین توسعه زیر ساخت‌های فرهنگی را از نیاز‌های اساسی استان عنوان کرد و از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای تالار بجنورد و پیگیری تکمیل تالار مرکزی بجنورد در جریان این سفر خبر داد.

صالحی برخورداری از فضا‌های مناسب فرهنگی را یکی از نیاز‌های اساسی برای گسترش فعالیت‌های هنری دانست و افزود: حمایت از هنرمندان و افزایش فرصت‌های حضور مردم در برنامه‌های فرهنگی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی بجنورد افزود: امروز تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با تالار بجنورد انجام می‌شود و تکمیل تالار مرکزی بجنورد نیز از موضوعات مورد توجه در این سفر است.