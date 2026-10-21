معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه ۶۳ درصد بزرگسالان کشور دچار اضافه‌وزن و چاقی هستند، درباره پیامد‌های الگوی نامناسب تغذیه، کم‌تحرکی و کمبود ریزمغذی‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در همایش روز جهانی، با تشریح وضعیت اضافه‌وزن، چاقی و سوءتغذیه در کشور، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی، افزایش فعالیت بدنی و تقویت برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با تغذیه تأکید کرد.

وی با اشاره به آمار اضافه‌وزن و چاقی در بزرگسالان گفت: ۶۳ درصد بزرگسالان کشور دچار اضافه‌وزن و چاقی هستند؛ به‌طوری‌که ۳۸ درصد اضافه‌وزن و ۲۵ درصد چاقی دارند. همچنین میزان چاقی شکمی در کشور حدود ۴۸ درصد است و زنان بیش از مردان با چاقی مواجه‌اند.

علیرضا رئیسی همچنین با تأکید بر اهمیت مصرف نمک یددار، درباره تبلیغات نادرست نمک‌های رنگی و دریایی و ترویج اطلاعات غیرعلمی درباره مکمل‌های غذایی در فضای مجازی هشدار داد.

رئیسی افزود: چاقی شکمی یکی از عوامل خطر مهم سندرم متابولیک است و می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات جدی برای سلامت افراد شود.

چاقی و سوءتغذیه؛ دو چالش هم‌زمان

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت تغذیه کودکان زیر پنج سال اظهار کرد: اگرچه وضعیت کشور در برخی شاخص‌ها نسبت به میانگین جهانی مطلوب‌تر است، اما همچنان با مشکلاتی مانند اضافه‌وزن، چاقی، لاغری و سوءتغذیه در برخی مناطق مواجه هستیم.

وی افزود: بررسی وضعیت تغذیه‌ای کودکان نشان می‌دهد لاغری و سوءتغذیه در بخش‌هایی از جنوب‌شرق کشور وجود دارد، درحالی‌که شاخص‌های اضافه‌وزن و چاقی در مناطق مرکزی و شمالی کشور بالاتر است.

رئیسی با اشاره به آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۲ گفت: در آن سال، حدود ۳۹۰ میلیون کودک و نوجوان پنج تا ۱۹ ساله در جهان دچار اضافه‌وزن بودند که بیش از ۱۶۰ میلیون نفر از آنان به چاقی مبتلا بودند.

وی کاهش فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان را از عوامل نگران‌کننده دانست و افزود: بسیاری از کودکان زمان زیادی را با تلفن همراه و رایانه سپری می‌کنند و تحرک کافی ندارند. این وضعیت در میان دانش‌آموزان نیز مشاهده می‌شود و می‌تواند سلامت نسل آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: تفاوت‌های منطقه‌ای در شاخص‌های تغذیه‌ای باید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد و برای بهبود وضعیت مناطق محروم و دارای شاخص‌های نامطلوب، برنامه‌ریزی هدفمند انجام شود.

کمبود ویتامین D در کودکان و نوجوانان

رئیسی با اشاره به وضعیت کمبود ریزمغذی‌ها در کشور گفت: کمبود ویتامین D و کم‌خونی از مسائل مهم سلامت عمومی هستند و بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، حدود نیمی از کودکان زیر پنج سال کشور با کمبود ویتامین D مواجه‌اند.

وی همچنین با اشاره به آمار مربوط به گروه‌های دیگر افزود: کمبود ویتامین D در حدود ۶۰ درصد نوجوانان، مادران باردار و زنان در سنین باروری گزارش شده است و توجه به تأمین ریزمغذی‌های ضروری در این گروه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت پیشگیری از کمبود ویتامین D از دوران کودکی و نوجوانی تصریح کرد: سلامت استخوان نباید تنها در دوران سالمندی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تراکم استخوان از سنین پایین شکل می‌گیرد و پیشگیری زودهنگام می‌تواند در کاهش خطر پوکی استخوان و شکستگی در سال‌های بعد مؤثر باشد.

وی با اشاره به نقش ویتامین D در سلامت استخوان و عملکرد طبیعی بدن، بر ضرورت پیروی از توصیه‌های علمی و دریافت مکمل‌ها بر اساس دستورالعمل‌های معتبر و نظر متخصصان تأکید کرد.

هشدار درباره اطلاعات نادرست در فضای مجازی

رئیسی با انتقاد از انتشار مطالب غیرعلمی درباره دارو‌ها و مکمل‌ها در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: گاهی افراد بر اساس اطلاعات نادرست فضای مجازی درباره مصرف ویتامین D یا سایر دارو‌های ضروری دچار تردید می‌شوند؛ درحالی‌که تصمیم‌گیری درباره مصرف مکمل‌ها باید بر پایه شواهد علمی و شرایط سلامت هر فرد باشد.

وی افزود: در برخی موارد، افراد به عوامل خطر مهمی مانند کم‌تحرکی و مصرف دخانیات توجه نمی‌کنند، اما تحت تأثیر مطالب غیرعلمی، درباره دارو‌های تجویزشده نگرانی‌های بی‌اساس پیدا می‌کنند. مقابله با این نوع اطلاعات نادرست، یکی از ضرورت‌های ارتقای سلامت جامعه است.

نمک یددار؛ دستاوردی که نباید به خطر بیفتد

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تجربه موفق کشور در کنترل کمبود ید گفت: اجرای برنامه غنی‌سازی نمک با ید و توصیه به مصرف نمک یددار، از دستاورد‌های مهم نظام سلامت کشور بوده است. این برنامه توانسته است شیوع مشکلات ناشی از کمبود ید، از جمله بزرگ‌شدگی غده تیروئید، را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

وی با هشدار درباره تبلیغات نادرست برخی افراد در فضای مجازی افزود: تبلیغ نمک‌های دریایی و رنگی به‌عنوان جایگزین نمک یددار و توصیه به پرهیز از مصرف نمک یددار می‌تواند دستاورد‌های بهداشتی کشور را تهدید کند.

رئیسی با اشاره به نتایج پایش‌های انجام‌شده اظهار کرد: در برخی استان‌ها، از جمله آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری، مشکلاتی در زمینه دریافت ید مشاهده شده است؛ با این حال، وضعیت کلی کشور همچنان مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی همچنین درباره نظارت بر محصولات عرضه‌شده در بازار گفت: بررسی نمونه‌های برخی محصولات کارخانه‌هایی که ادعای تولید نمک یددار دارند، نشان داده است که تعدادی از این محصولات فاقد ید بوده‌اند. عرضه محصول بدون ید با عنوان نمک یددار، موضوعی غیرقابل‌قبول است و ضرورت نظارت بر تولید و عرضه را نشان می‌دهد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت ید در دوران بارداری افزود: ید برای رشد و تکامل مغز و بدن جنین ضروری است و نیاز به آن در دوران بارداری افزایش می‌یابد. کمبود این ماده در مادر باردار می‌تواند بر تکامل جنین اثر منفی بگذارد؛ بنابراین تأمین مقدار کافی ید در این دوران اهمیت ویژه‌ای دارد.

مصرف پایین لبنیات، سبزیجات و گوشت قرمز

رئیسی با تشریح وضعیت مصرف گروه‌های غذایی در کشور گفت: میزان مصرف سبزیجات، گوشت قرمز و لبنیات در ایران پایین‌تر از مقادیر توصیه‌شده است و مصرف لبنیات تقریباً به نصف مقدار توصیه‌شده می‌رسد.

وی درباره میزان مصرف پروتئین نیز اظهار کرد: سرانه مصرف پروتئین در کشور حدود ۶۵ گرم در روز است؛ البته نیاز روزانه افراد به پروتئین با توجه به وزن، شرایط بدنی و وضعیت متابولیک متفاوت است. به‌طور میانگین، دریافت روزانه ۰.۸ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن توصیه می‌شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره مصرف چربی‌ها نیز گفت: به‌طور کلی، حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد انرژی روزانه می‌تواند از چربی تأمین شود؛ اما نوع چربی مصرفی اهمیت زیادی دارد. بر این اساس، سهم چربی‌های اشباع باید حداکثر ۱۰ درصد و چربی‌های ترانس کمتر از یک درصد انرژی روزانه باشد.

رئیسی در مجموع، اصلاح الگوی غذایی، افزایش تحرک بدنی، پیشگیری از کمبود ریزمغذی‌ها، مصرف نمک یددار و مقابله با اطلاعات نادرست تغذیه‌ای را از محور‌های مهم ارتقای سلامت عمومی و کاهش بار بیماری‌های مرتبط با تغذیه در کشور دانست.