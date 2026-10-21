مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان: اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، ضامن حفظ معیشت بازنشستگان در برابر نوسانات اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، به بررسی ابعاد اجرایی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و چالش‌های مربوط به حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران در شرایط اقتصادی فعلی پرداخت وتأکید کرد: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی یکی از قوانین مترقی است که هدف اصلی آن، ترمیم معیشت مستمری‌بگیران در مواجهه با رخداد‌های اقتصادی و تورم است.

مسعود محمدی افزود: هدف این قانون این است که با نوسانات اقتصادی، رکود یا تورم، سطح معیشت کسانی که از خدمات سازمان استفاده می‌کنند، تضعیف نشود و با اصلاحات صورت گرفته، قدرت خرید آنها حفظ شود.

مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان با اشاره به اینکه تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی دستمزد تعیین‌کننده میزان اعمال ماده ۹۶ است، تاکید کرد: در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه در حداقل دستمزد بودیم که با مصوبه وزارت کار، ۶۰ درصد افزایش یافت.

مسعود محمدی افزود: این افزایش چشمگیر، نویدبخش بهبود وضعیت مستمری‌بگیران در ابتدای سال جاری بود، با وجود چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها و شرایط اقتصادی، تمام تلاش ما برای تأمین منابع مالی در جریان است.

وی گفت: مبالغ تفاوت حقوق ماه فروردین با موفقیت پرداخت شد و در حال حاضر، موضوع پرداخت تفاوت حقوق ماه اردیبهشت، هم در سازمان تامین اجتماعی و هم در هیئت دولت با پیگیری جدی دنبال می‌شود. همچنین تأکید رئیس‌جمهور بر این است که پرداخت حقوق و خدمات درمانی، از جمله مواردی است که حاکمیت نباید در آن کوتاهی کند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با ارائه آماری دقیق از وضعیت استان، افزود: استان اصفهان به دلیل ماهیت صنعتی و پایبندی شهروندان به قوانین کار، از ویژگی‌های متمایزی برخوردار است. در حال حاضر، جمعیت مستمری‌بگیر استان اصفهان (بدون احتساب افراد تحت تکفل)، بیش از ۴۷۳ هزار نفر است.

مسعود محمدی گفت: روند افزایشی جمعیت بازنشستگان در طی سه سال گذشته، نشان‌دهنده این است که بسیاری از بیمه‌پردازان سال‌های گذشته، اکنون به جمع بازنشستگان پیوسته‌اند.

وی همچنین با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌های سازمان در استان گفت: ماهانه حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری‌ها و سایر خدمات بیمه‌ای (مانع از جمله بیمه بیکاری و درمان) در استان اصفهان هزینه می‌شود. این رقم در مقایسه با سال گذشته که ماهانه حدود ۷.۱۴ هزار میلیارد تومان بود، نشان‌دهنده رشد قابل توجه بودجه پرداختی است که مستقیماً با افزایش دستمزد‌ها و تعداد مستمری‌بگیران در ارتباط است.

مسعود محمدی تأکید کرد که سازمان با حمایت تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، به دنبال حل مشکلات و تأمین منابع لازم برای پوشش حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: تجهیز مراکز درمانی تامین اجتماعی اصفهان به فناوری‌های نوینِ پزشکی و استمرار خدمت‌رسانی رایگان، نه تنها بار مالیِ خانواده‌ها را کاهش داده، بلکه شاخصِ رضایتمندی عمومی را در بخش درمانِ دولتی ارتقا بخشیده است. الگویی موفق از خدمت‌رسانی بی‌منت که نشان می‌دهد توسعه‌ی زیرساخت‌های سلامت، با سرعت و دقت در اصفهان در حال استمرار است.