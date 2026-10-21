به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جشنواره نوجوان سالم با هدف مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی و رفتار‌های پرخطر و با محور‌های ترویج شیوه‌های زندگی سالم، پیشگیری از رفتار‌های پرخطر، ارتقای سلامت روان و پیشگیری از گرایش به دخانیات و سوءمصرف مواد برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: این جشنواره در سه بخش خلاقیت‌های دانش‌آموزی، ابتکارات مدرسه‌ای و کانون یاریگران زندگی و در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار شد و ۱۳ هزار و ۸۵۰ اثر به دبیرخانه‌های منطقه‌ای و شهرستانی ارسال شد که پس از داوری، یک‌هزار و ۱۲۰ اثر در ۲۸ رشته به دبیرخانه استانی راه یافت و در نهایت ۳۸ اثر به مرحله کشوری معرفی شد.

ایوب رضایی با اشاره به نتایج کشوری این جشنواره گفت: احمدرضا خردمند رتبه اول کشوری در رشته طرح درس و حمیرا حاجی‌زاده رتبه شایسته تقدیر در رشته طرح پروژه نوآورانه را کسب کردند.