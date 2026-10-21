خیران و نیکوکاران کتاب و کتابخوانی شهر بهمن در شهرستان آباده در سه ماهه قبل امسال، ۲۷۵ نسخه کتاب به کتابخانه این شهر اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول کتابخانه یادگاران امام خمینی شهر بهمن آباده گفت: خیران و نیکوکاران فرهنگ کتاب وکتابخوانی در شهر بهمن، ۲۷۵ نسخه کتاب در سه ماهه قبل به کتابخانه یادگاران امام (ره) این شهر اهدا کردند.

بهنام نعمت الهی افزود: این کتاب‌ها به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال بوده است و کسانیکه قصد اهدا کتاب دارند می‌توانند به این کتابخانه مراجعه کنند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.