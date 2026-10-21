معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، در نشست با جمعی از نخبگان استان در محل بنیاد نخبگان گلستان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان گفت: استفاده از نیروهای توانمند در نظام اداری می‌تواند به کاهش خطاها، بهبود تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای کیفیت خدمات به مردم کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد حمیدی گفت: جذب نخبگان باید بر اساس شایستگی واقعی و بدون تبعیض انجام شود و علاوه بر دانش و تخصص، مسئولیت‌پذیری، اخلاق حرفه‌ای و توانایی تعامل با مردم نیز در انتخاب افراد مورد توجه قرار گیرد.

معاون استاندار با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر فعالیت نخبگان در نظام اداری تصریح کرد: مدیران باید از ایده‌ها و توانمندی‌های نیرو‌های متخصص حمایت کنند و با ایجاد فرصت برای مشارکت مؤثر آنان در تصمیم‌سازی‌ها، زمینه افزایش انگیزه و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های انسانی کشور را فراهم آورند.

حمیدی اظهار کرد: بنیاد نخبگان با شناسایی دقیق افراد مستعد و معرفی ظرفیت‌های آنان به دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل ورود نیرو‌های متخصص به نظام اداری ایفا کند و این روند باید در چارچوب قوانین و بر مبنای شایسته‌سالاری دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به ضرورت استفاده از دانش تخصصی برای حل مسائل استان، حوزه‌هایی همچون آب، کشاورزی و اشتغال را نیازمند بهره‌گیری بیشتر از توان پژوهشی نخبگان دانست و تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، اجرای مؤثرتر برنامه‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم منجر شود.