مدل هوش مصنوعی «کلود» متعلق به شرکت آنتروپیک، در یک دستاورد علمی توانست تنها در ۶۴ ساعت بیش از ۳۱۸ هزار پروتئین جدید را برای مقابله با سموم کشنده عقرب طراحی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل شرکت آنتروپیک، پژوهشی مشترک میان شرکت Citrini Research و آزمایشگاه‌های Adaptyv Bio و Twist Bioscience منجر به استفاده از نسخه تحقیقاتی هوش مصنوعی «کلود» برای طراحی پروتئین‌های کوچکی به نام «مینی‌بایندر» شد. این پروتئین‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مانند یک قلاب دقیق، به سموم عصبی عقرب‌های مناطق مکزیک، برزیل، شمال آفریقا و خاورمیانه متصل شده و مانع از فعالیت آنها شوند.

در این فرآیند، هوش مصنوعی «کلود» با استفاده از ۱۲ ابزار تخصصی و انجام محاسباتی معادل ۱۰ هزار ساعت کارکرد پردازنده‌های گرافیکی، بیش از ۵۵۳ هزار حالت برخورد پروتئین‌ها با سموم را شبیه‌سازی کرد. از میان ۳۱۸ هزار طرح اولیه، ۲۱۱ نمونه برتر برای آزمایش واقعی انتخاب شدند که در نهایت ۱۷ پروتئین توانستند تمامی فیلتر‌های سخت آزمایشگاهی (از جمله قدرت اتصال بالا و عدم آسیب به پروتئین‌های سالم بدن انسان) را پشت سر بگذارند.

در حالی که سالانه بیش از ۱.۲ میلیون نفر در جهان بر اثر نیش عقرب مصدوم می‌شوند و روش‌های سنتی تولید پادزهر بسیار زمان‌بر و محدود است، دستاورد جدید «کلود» می‌تواند سرعت ساخت پادزهر‌ها را به شدت افزایش دهد. با این حال، محققان تأکید کرده‌اند که تبدیل این دستاورد به یک داروی قابل مصرف برای انسان، نیازمند طی کردن مراحل طولانی و آزمایش‌های گسترده در زمینه‌های ایمنی و ماندگاری است.

در اقدامی تحسین‌برانگیز، شرکت آنتروپیک تمامی ۲۱۱ طرح اولیه، ساختار‌های مولکولی و نتایج به‌دست‌آمده را در قالب یک گزارش فنی به صورت رایگان منتشر کرد تا دانشمندان سراسر جهان بتوانند از این داده‌ها برای تسریع در ساخت پادزهر‌ها استفاده کنند.