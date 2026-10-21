برنامه‌های «تهران ۲۰ «با بررسی موضوع منع حجاب در آذربایجان و چالش‌های صنعت چاپ، «رویش» با بررسی بیماری‌های شایع مرغ بومی و «از خونه شروع کن» با تمرکز بر هنر گبه‌بافی و نقش آن در اشتغال‌زایی روستایی، از شبکه‌های تهران، آموزش و دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی موضوع منع حجاب در کشور آذربایجان و همچنین چالش‌های صنعت چاپ، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

«زهره الهیان»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حقوق بشر، در میز «تهران، ایران، جهان» به تحلیل موضوع منع حجاب در کشور آذربایجان، نقش علما، اندیشمندان، فعالان حقوق زنان و سازمان‌های مردم‌نهاد در دفاع از حق برخورداری از پوشش دینی و نقض حقوق بشر در فرانسه خواهد پرداخت.

همچنین «سید هاشم احمدی»، مدیرعامل شرکت افق قطعات آسیا، در میز «بلوار فرهنگ» به بررسی چالش‌های صنعت چاپ در کشور می‌پردازد.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی» کاری از گروه تهران و شهروندی است که روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «رویش» امشب ساعت ۱۹، با موضوع بیماری‌های شایع مرغ بومی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر محمد عبدالشاه عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی به موضوع بیماری‌های شایع مرغ بومی می‌پردازد.

برنامه «رویش» روز‌های زوج با اجرای زهرا حاجیعلی و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی پخش می‌شود.

قسمت چهل و دوم از برنامه «از خونه شروع کن» با تمرکز بر هنر گبه‌بافی و نقش آن در اشتغال‌زایی روستایی، پنجشنبه ۳۰ مهر از شبکه دو پخش می شود.

در این قسمت، روایت زندگی و فعالیت‌های مجتبی افتخاری، راهبر شغلی در حوزه تولید فرش‌های دستبافت مدرن و گبه، ارائه می‌شود. آقای افتخاری با راه‌اندازی مجموعه‌ای از کارگاه‌ها در روستا‌های چوزه، داخرجین و آبگرم در استان قزوین، موفق به ایجاد اشتغال برای ۸۰ نفر شده است. همچنین مریم قزلچی، از شاگردان ایشان که با هدف توسعه کسب‌وکار خانگی خود، در حال فعالیت به عنوان مربی گبه‌بافی است، در این برنامه حضور خواهد داشت.

در این برنامه، دکتر فاطمه کریم‌وند (کارشناس کسب‌وکار)، دکتر کمیل رودی (مربی کسب‌وکار) و ناصر ظاهری (مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین) با ارائه راهکار‌های تخصصی، به حمایت از این مشاغل کوچک و مسیر رشد آنها می‌پردازند.

برنامه «از خونه شروع کن» کاری از گروه خانواده شبکه دو با همکاری کمیته امداد امام خمینی، تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی است که پنجشنبه و جمعه هر هفته حوالی ساعت ۱۹:۱۵، پخش می شود.