گردهمایی مدیران پدافند غیرعامل در یزد برگزار شد و ناترازی انرژی و مصون‌سازی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دومین نشست تخصصی مدیران کل سازمان پدافند غیرعامل سراسر کشور با حضور مدیران ارشد این سازمان در یزد آغاز شد.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیر عامل کشورگفت:هم‌گرایی بیشتر، آشنایی با مأموریت‌ها و وظایف منطبق با شرایط کشور، آسیب‌شناسی فعالیت‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از مهم‌ترین اهداف این نشست دو روزه عنوان شده است.

سردار محمد علی قمی آگاه‌سازی و تبیین راهبرد‌های این سازمان در حوزه ناترازی انرژی، سیاست‌های مالی، کارکرد نانوایی‌ها و مصون‌سازی زیرساخت‌های استانی در شرایط کنونی کشور را از مهم‌ترین محور‌های این نشست تخصصی اعلام کرد.

همزمان با این نشست، نمایشگاه «یزد پایدار» با محور‌های ایمنی، تاب‌آوری و امنیت و همچنین یادواره شهدای شاخص سازمان پدافند غیرعامل نیز در یزد برگزار می‌شود.

در حاشیه این رویداد، چهارمین نشست منطقه‌ای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های آبفای جنوب مرکز کشور نیز به میزبانی یزد در حال برگزاری است. آشنایی با سامانه‌های جغرافیایی و کاربرد آن در مدیریت بحران اصلی‌ترین هدف برگزاری این نشست عنوان شده است.

مدیران دفاتر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت‌های آبفا از استان‌های اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس در این نشست دو روزه حضور دارند.