به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار عبدالرضا حاجتی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، در اهواز، با اشاره به آخرین وضعیت احداث باغ‌موزه دفاع مقدس استان، اظهار کرد: در ابتدای آغاز مسئولیت، تصور می‌کردیم این پروژه در مدت کوتاهی به نتیجه برسد، اما به دلیل محدودیت منابع مالی و نبود نقدینگی کافی برای انعقاد قرارداد با پیمانکاران، روند اجرای آن با مشکلاتی مواجه شد.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار خوزستان، افزود: امسال با پیگیری‌های استاندار خوزستان، تحرک تازه‌ای در روند تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس ایجاد شد و بخش‌های مختلف این مجموعه پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان با تشریح آخرین وضعیت بخش‌های اجرایی پروژه، گفت: عملیات محوطه‌سازی در حال اتمام است، نخلستان مجموعه راه‌اندازی شده و دیوار محوطه نیز تکمیل شده است. همچنین سالن آمفی‌تئاتر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارد و ساختمان اسناد و کتابخانه نیز در مراحل تکمیل قرار دارد.

حاجتی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افتتاح بخش‌هایی از این مجموعه، افزود: قرار بود ۲ بخش از باغ‌موزه در ۳۱ شهریور امسال افتتاح شود، اما با توجه به اینکه قرار بود رئیس‌جمهور در این مراسم حضور داشته باشد و برخی استان‌ها برای هماهنگی حضور استانداران به زمان بیشتری نیاز داشتند، برنامه افتتاح به زمان دیگری موکول شد.

وی با اشاره به چشم‌انداز افتتاح این مجموعه، ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده و وعده استاندار خوزستان، امیدواریم در ماه‌های آینده سال جاری بتوانیم یکی از بخش‌های مهم باغ‌موزه دفاع مقدس را افتتاح کنیم و زمینه بازدید گردشگران از این مجموعه فراهم شود.

حاجتی با اشاره به نقش باغ‌موزه در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری اهواز، بیان کرد: این مجموعه علاوه بر کارکرد فرهنگی و تاریخی، به افزایش سرانه فضای سبز استان و به‌ویژه شهر اهواز کمک می‌کند و با توجه به ظرفیت گردشگرپذیری این شهر، می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری خوزستان تبدیل شود.

وی با انتقاد از محقق نشدن برخی حمایت‌های مورد انتظار، اظهار کرد: انتظار داشتیم شهرداری نیز در چارچوب مسئولیت‌های خود در تکمیل این مجموعه مشارکت کند، اما این همکاری به شکل مورد انتظار محقق نشد.