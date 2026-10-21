تداوم استقامت مردمی به دویست و سی و چهارمین شب رسید و مردم استان با استمرار حضور در صحنه و حفظ اتحاد به عنوان کلید واژه پیروزی تأکید کرده و تنگه هرمز را ابزاری کارآمد برای اعمال فشار بر دشمنان دانستند.

شب های روشن قم در شب دویست و سی و چهارم؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همگام با استمرار مواضع قاطع مردمی، دویست و سی و چهارمین شب تجمعات با تأکید بر پایداری در سنگر خیابان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهان، تنگه هرمز را به عنوان یک گذرگاه راهبردی و اهرم فشار بازدارنده در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن ارزیابی کردند.

در این تجمع، حاضران با اذعان به اینکه اتحاد و مقاومت ملی تنها راهکار خنثی‌سازی توطئه‌های بیگانگان است، تصریح کردند که ایستادگی در برابر فشارها و حفظ انسجام درونی، ضمانت‌بخش استقلال و اقتدار کشور خواهد بود و این مسیر تا حصول کامل اهداف ادامه خواهد یافت.