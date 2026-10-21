استاندار تهران در هشتمین سفر شهرستانی خود در دور دوم، از چندین طرح کلیدی در حوزه‌های صنعت، ورزش و زیرساخت در شهرستان پاکدشت بهره‌برداری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای توسعه متوازن شهرستان‌های استان تهران و تسریع در تکمیل طرح های عمرانی، استاندار تهران با حضور در شهرستان پاکدشت، از چندین طرح توسعه‌ای در حوزه‌های ورزشی، صنعتی و زیرساختی بهره‌برداری نمود. این بازدید‌ها در چارچوب دور دوم سفر‌های شهرستانی استاندار تهران صورت گرفت تا نتایج مصوبات پیشین و پیشرفت طرح های جاری مورد ارزیابی قرار گیرد.