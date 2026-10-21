رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار هفتگی با جمعی از شهروندان، پای صحبت‌های آنان نشسته و مسائل، درخواست‌ها و مشکلات مطرح شده را به‌صورت مستقیم بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار هفتگی با جمعی از شهروندان، پای صحبت‌های آنان نشسته و مسائل، درخواست‌ها و مشکلات مطرح شده را به‌صورت مستقیم بررسی کرد.

این دیدار با حضور معاونان و مدیران کل استانداری برگزار و شهروندان بدون واسطه، دغدغه‌های خود را با استاندار در میان گذاشتند تا زمینه پیگیری مؤثرتر مطالبات آنان فراهم شود.

استاندار آذربایجان‌غربی پس از شنیدن درخواست‌های شهروندان، دستورات لازم را برای بررسی موضوعات مطرح شده و پیگیری آنها از سوی دستگاه‌های اجرایی مسئول صادر و بر ضرورت رسیدگی جدی به مسائل مردم تأکید شد.

ملاقات‌های مردمی استاندار آذربایجان‌غربی در چارچوب رویکرد پاسخگویی، ارتباط مستقیم با شهروندان و پیگیری مستمر مطالبات آنان، به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.