۳۰ مهر در تقویم تاریخ همدان، یادآور روز خروش دانش آموزان و دانشجویان انقلابی علیه نظام و استبداد رژیم شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ابوالفتح مؤمن، پژوهشگر تاریخ با اشاره به واقعه ۳۰ مهر ۱۳۵۷ همدان گفت: این قیام دانش‌آموزی و دانشجویی در واکنش به حوادثی شکل گرفت که احساسات مذهبی مردم را از جمله آتش‌زدن مسجد جامع کرمان، سوزاندن قرآن‌ها و دستگیری دانش‌آموزان و دانشجویان مبارز جریحه‌دار کرده بود.

او افزود: در پی این حوادث، دانش‌آموزان مدارس مختلف همدان روز ۳۰ مهر ۱۳۵۷ به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی خود را از محدوده امامزاده عبدالله آغاز کردند. این تظاهرات به‌تدریج گسترش یافت و دانش‌آموزان با حضور در خیابان‌های شهر، مخالفت خود را با سیاست‌های رژیم پهلوی اعلام کردند.

این پژوهشگر تاریخ ادامه داد: تظاهرات در خیابان شهدا، با تیراندازی نیرو‌های رژیم پهلوی مواجه شد؛ حادثه‌ای تلخ که در پی آن، سه نفر به شهادت رسیدند و ۲۸ نفر مجروح شدند.

مؤمن با اشاره به زمینه‌های شکل‌گیری این قیام گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان از ظلم و ستم رژیم پهلوی به ستوه آمده بودند و بی‌احترامی به اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی، خشم آنان را برانگیخته بود.

او تاکید کرد: واقعه ۳۰ مهر همدان را باید در چارچوب مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی و هم‌زمان با گسترش تظاهرات در شهر‌های مختلف کشور بررسی کرد؛ حرکتی که نشان داد دانش‌آموزان و دانشجویان نیز در کنار دیگر اقشار مردم، نقش مؤثری در روند مبارزات انقلابی داشتند.