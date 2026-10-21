سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منظور شرکت در مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری، وارد خراسان شمالی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور شرکت در مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری، وارد خراسان شمالی شد.

دیدار با امام جمعه و شهید گمنام در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد و نشست با اهالی فرهنگ و رسانه، از برنامه‌های روز چهارشنبه وزیر در این سفر است.

صالحی روز پنج شنبه نیز در شورای فرهنگ عمومی استان شرکت می‌کند و پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد را افتتاح خواهد کرد.

حضور در ارکان و شرکت در آیین اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه در سالن دانشگاه آزاد اسلامی، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خراسان شمالی است.