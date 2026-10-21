به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد یوسفی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز، از افتتاح سومین بازار روز در محله پردیس خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته، چهار غرفه میوه و تره‌بار و دومین بازار روز شهرداری در محله حصیرآباد افتتاح شده و امروز شاهد بهره‌برداری از سومین بازار روز در محله پردیس هستیم.

وی با اشاره به تأکید شهردار اهواز بر کاهش هزینه‌های روزمره مردم در شرایط جنگ اقتصادی، اظهار کرد: شهرداری، درخواست دیرینه و به‌حق مردم اهواز را در اولویت کاری خود قرار داد و طرح احداث بازارچه‌های میوه و تره‌بار و بازار‌های روز را در دستور کار سازمان قرار داده است تا مردم اهواز نیز مانند سایر کلان‌شهرها، با قیمت‌های مناسب به سبد خانوار با کیفیت مطلوب دسترسی داشته باشند.

یوسفی با اشاره به نحوه تأمین مکان این بازارها، افزود: سوله‌های بلااستفاده یا دارای کاربری غیرمجاز در شهر شناسایی و با همکاری دستگاه قضایی در اختیار شهرداری قرار گرفتند. زمین‌هایی نیز با دستور شهردار اهواز در اختیار سازمان قرار گرفت تا بازار روز در این مناطق احداث شود.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی اهواز در خصوص مشخصات بازار روز پردیس، گفت: مساحت این بازار یک هزار و ۴۰۰ مترمربع است. سوله‌ای که سال‌ها بلااستفاده بود و تمام تجهیزات آن به سرقت رفته بود، با مشارکت بخش خصوصی، حجم سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی مستقیم حدود یکصد نفر راه‌اندازی شد.

وی در تشریح مکانیسم قیمت‌گذاری در این بازارها، اظهار داشت: در حوزه تره‌بار، قیمت‌ها همان ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از نرخ میدان است، اما در سایر اقلام، تا حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد تخفیف وجود دارد و مردم می‌توانند در این بازارچه‌ها دسترسی بسیار خوبی به اقلام مصرفی خود داشته باشند.

یوسفی از افتتاح بازار‌های دیگر در مناطق کوی نبوت، باهنر و گلستان اهواز تا پایان سال خبر داد و افزود: مجموع حجم سرمایه‌گذاری در طرح‌های این سازمان یک همت است.