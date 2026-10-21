ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت: مجموع صادرات اعم از گمرکات داخلی و سایر گمرکاتی که گمرکات استان را مقصد صادرات خود انتخاب کرده‌اند بیش از ۳.۷ دهم میلیون تن به ارزش ۳.۲ دهم میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناظر گمرکات آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما به مناسبت روز ملی صادرات گفت: تا ۲۴ مهر ماه سال جاری ۱.۹ دهم میلیون تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از گمرکات آذربایجان غربی صادرات انجام شده است.

خالد جنگجو افزود: با توجه به این که گمرکات آذربایجان غربی به عنوان مرز خروجی سایر گمرکات کشور نیز ایفای نقش می‌کنند بیش از ۱.۷ دهم میلیون تن به ارزش ۲.۱ دهم میلیارد دلار از طریق گمرکات استان، محموله‌های صادراتی را از کشور خارج کرده‌ایم.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی تاکید کرد: امسال صادرات سایر گمرکات از طریق گمرکات آذربایجان غربی از لحاظ ارزشی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

خالد جنگجو با بیان این که تا ۲۴ مهر ماه امسال واردات از گمرکات آذربایجان‌غربی بیش از ۹۲۲ میلیون دلار بوده است افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی ۵۵ درصد رشد داشته است.

او با اشاره به این که آذربایجان‌غربی با توجه به این که محل ورود کالا‌های کولبری و مشمول مقررات قانون ساماندهی تجارت مرزی است تصریح کرد: از محل این قانون ۲۹۰ میلیون دلار واردات انجام گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تنها ۱۱ میلیون دلار بود از لحاظ ارزشی بیش از ۱ هزار و ۲۰۰ درصد رشد داشته‌ایم.